Реализовать редизайн интернет-магазина на MODx

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки201 просмотр
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Действующий интернет-магазин на MODx требуется переделать под УЖЕ (!) придуманый и прорисованный дизайн.

Планируется запустить на новом домене.

Сроки ограничены.

Жду предложений по бюджету и срокам.

В приложении jpg - то что требуется нарисовать одна из страниц ТЗ

ТЗ в виде многостраничного PDF-файла

MODX
13 лет назад
ershov-ilya
Илья 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
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