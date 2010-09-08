Создание серверной части приложения "Вконтакте"

$1200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Добрый день!

Требуется разработка серверной части для приложения "Вконтакте".

Требования к исполнителю:

Иметь опыт разработки серверной части для flash приложения.

Уметь работать в связке флеш программист – серверный программист.

Предполагаемые технологии: php+mysql+memcache (возможны другие, если будут обоснованно применены).

Возможно долгосрочное дальнейшее сотрудничество.

ТЗ будет выслано после общения с потенциальным исполнителем.

13 лет назад
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов