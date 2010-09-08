Необходимо прикрутить интеркассу к скрипту s-mix.ru
Добавление выбранных товаров в корзину VaM Shop
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Нужно сделать в VaM Shop добавление всех выбранных товаров в корзину одной кнопкой, т.е. проставляем кол-во в нужных товарах и отправляем в корзину все выбранные одной кнопкой.
У меня в магазине в листинге товара добавлено поле ввода количества (товары в виде прайс-листа), и если добавлять товары по одному в корзину - то все ок, но если проставить кол-во в нескольких товарах и отправить в корзину последней кнопкой - то добавляется только последний товар, а нужно сделать множественное добавление в корзину.
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