Вывод материалов на сайте

Кратко рассказываю суть проекта: в проекте рега будет по инвайтам, чтобы создать инвайт пользователь должен положить на сайт N кол-во денег через систему WM и заказать инвайты. За каждого зарегистрированного по инвайту пользователю, владелец инвайта ...
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Описание ТЗ в приложенном файле. Работа в ПХП и аджакс.
Кратко - необходимо сделать страницу, на которой будет выводится информация с двух моих сайтов, с управлением на аджаксе.
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