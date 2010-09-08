Настроить интернет-магазин. ЦМС Делец

Необходимо создать файл данных в формате YML для 5 товаров (Товар уже есть на сайте) Для знающего и опытного человека много времени не займет!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название ПО "Делец" www.delec.info
Неоходимые знания: php Firebird, jquery, js
собственные шаблоны ПО "ДЕЛЕЦ" Интернет-магазина
предоставлены отверстанные макеты в HTML
Требуется разобраться как настраивается интернет мазагин в ПО Делец.
После:
- натянуть новый дизайн;
- доработать функционал;
доработать функционал значит:
вывести новости компаний, (добавление из административной части)
и другой функционал который сделан в дизайне см. вложение
действующий мазагин тут:
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужны скрипты (PHP) для парсинга двух сайтов. Названия сайтов и примеры формирования файлов находятся в архиве.Завершен13 лет назад
Необходимо приложение для админа для создание отчетов клиентам. Клиент может также входить в эту систему и просматривать свои отчеты. Более подробно в прикрепленном файле.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые. Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать: 1. Объединить ленты 2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения: <p>АСТАНА, 9 июл &ndash; ИА Новости-Казахстан. Кроме того, ...Завершен13 лет назад
Для сайта голосовых открыток необходимо сделать или изменить имеющийся плеер для проигрывания wav файлов. На данный момент можно загружать и проигрывать только мп3 файлы. Иначе не получится, т.к. будет слишком большой объем и возникнут проблемы при ...Закрыт13 лет назад
Для сайта dver55.ru нужно создать YML файл, который будет загружен в Яндекс. Сайт сделан на Wordpress Оплата по факту загрузки данных из файла в Яндекс.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет! Есть сайт на движке PostNuke. Движок достаточно старый, но понятный. Требуется решить несколько вопросов: 1. Восстановить функцию восстановления пароля. 2. Поменять кодировку приходящих уведомлений с сайта. 3. Перенести код блока на главной странице выше на этой же ...Завершен13 лет назад
Flash задание т3 в приложениеЗавершен13 лет назад
Имеется готовый скрипт, который с помощью кнопок прокручивает в "окошке" фиксированного размера длинную ленту из многих изображений. Выложен: http://lazervtule.ru/menu_example/ Требуется сделать, чтобы при нажатии на каждую картинку поверх текста сайта появлялось обычное выпадающе меню со списком ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, Ищу программиста для сотрудничества по созданию скриптов для Xedant Human Emulator Оплата по проектам договорная i c q 621258 yigumnov at gmail.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад