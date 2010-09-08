Настроить интернет-магазин. ЦМС Делец

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Название ПО "Делец" www.delec.info

Неоходимые знания: php Firebird, jquery, js

собственные шаблоны ПО "ДЕЛЕЦ" Интернет-магазина

предоставлены отверстанные макеты в HTML

Требуется разобраться как настраивается интернет мазагин в ПО Делец.

После:

- натянуть новый дизайн;

- доработать функционал;

доработать функционал значит:

вывести новости компаний, (добавление из административной части)

и другой функционал который сделан в дизайне см. вложение

действующий мазагин тут:

test.termosa.ru/catalog/

13 лет назад
garigordon
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад