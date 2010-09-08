Настроить интернет-магазин. ЦМС Делец

Здравствуйте уважаемые. Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать: 1. Объединить ленты 2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения: <p>АСТАНА, 9 июл &ndash; ИА Новости-Казахстан. Кроме того, ...