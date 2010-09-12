Исправление багов в CMS на сайте и форуме.

Привет! Есть сайт на движке PostNuke. Движок достаточно старый, но понятный. Требуется решить несколько вопросов:

1. Восстановить функцию восстановления пароля.

2. Поменять кодировку приходящих уведомлений с сайта.

3. Перенести код блока на главной странице выше на этой же странице.

4. Разрешить незалогиненным пользователям сайта видеть все материалы, которые сейчас видны только залогиненным.

5. Запретить менять название тем при ответе в форуме.

6. Сделать функцию наделения правами закачки фотографий на сайт (в Фотогалерею) пользователям в админке сайта (выбирается администратором).

7. Поправить списки страниц категорий сайта.

Ну и, возможно, ещё какие-то мелочи.

Не думаю, что для профи это займёт много времени.

P.S. Новичков прошу не обращаться!!! Только профессионалов!