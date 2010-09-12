Исправление багов в CMS на сайте и форуме.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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Привет! Есть сайт на движке PostNuke. Движок достаточно старый, но понятный. Требуется решить несколько вопросов:

1. Восстановить функцию восстановления пароля.

2. Поменять кодировку приходящих уведомлений с сайта.

3. Перенести код блока на главной странице выше на этой же странице.

4. Разрешить незалогиненным пользователям сайта видеть все материалы, которые сейчас видны только залогиненным.

5. Запретить менять название тем при ответе в форуме.

6. Сделать функцию наделения правами закачки фотографий на сайт (в Фотогалерею) пользователям в админке сайта (выбирается администратором).

7. Поправить списки страниц категорий сайта.

Ну и, возможно, ещё какие-то мелочи.

Не думаю, что для профи это займёт много времени.

P.S. Новичков прошу не обращаться!!! Только профессионалов!

13 лет назад
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Десять с плюсом! Давно на Веблансере, работал со многими программерами, но таких - единицы. Очень быстро, чисто, надёжно, ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Всё видит сразу, решает быстро и добавляет ещё и мелкие приятные фишки от себя. Я, честно говоря, уже отвык от таких толковых и скоростных ребят. Очень благодарен!
Приятно работать с человеком, который знает, что он хочет получить в результате. Кроме того, у Алексея было подготовлено ТЗ, что вдвойне приятно-) Спасибо за сотрудничество, надеюсь, не последний раз...-)