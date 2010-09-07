3 вида SMS биллинга (smsbil.ru)

Добрый день! Собственно есть уже проект но там ПО, обдумал и решил что возможно это сделать как сайт и работа тоже будет удобной и быстрой. собственно вся crm система будет не вебе. Требуется Запись формы заказа, аналог программы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется реализация оплаты учетной записи, CMS DLE.
Требуется реализовать подписки, псевдоподписки и простые SMS.
Подписки и псевдоподписки для России (подписки для MTS and Beeline), псевдо для остальных.
Отправка SMS для пользователей не из России.
Для определения страны использовать geoip
В итоге все должно быть завязано на создании учетной записи в DLE.
Тобиш когда производится подписка или псевдоподписка создается запись но она не активна, когда пользователь вводит код подписки его учетная запись становится активной, пароль на учетную запись становится код из подписки.
При отправке SMS так же создается пользователь и логин с паролем высылается в ответной SMS
Так же нужно реализовать временные рамки работоспособности аккаунта.
После создания аккаунта в нем прописывается время создания.
И если прошло указаное время после авторизации выводится сообщение что аккаунт нужно продлить и описано как это сделать (отправка SMS), так же описано что если была подписка то отправлять ненужно.
При подписках после указаного срока производится повторное снятие средств и производится запрос о том что средства списаны.
После этого запроса мы продлеваем работоспособность аккаунта.
Тоже самое и с отправкой SMS.
Если возникнут вопросы пишите в личку.
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