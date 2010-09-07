Cms система для службы такси

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок445 просмотров
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Добрый день!

Собственно есть уже проект но там ПО, обдумал и решил что возможно это сделать как сайт и работа тоже будет удобной и быстрой.

собственно вся crm система будет не вебе.

Требуется Запись формы заказа, аналог программы могу выслать, его нужно сделать на вебе.

далее система в себя включает -

Call центр (есть)

Авто информатор о прибытии машины (есть)

Синхронизация с системой gps - синхронизация с картой и выставление точки. (в обсуждении расскажу подробнее)(есть)

java клиент для телефона (есть)

приложение для gps навигатора

Обсуждение по скайпу.

Обязательно опыт выполнения подобных задач.

Предложение? цена примерна? срок?

оставляйте заявки я свяжусь сам.

не многое готово, нужно создать CMS именно систему управления с разграничением прав позьзователей, системой администрирования, и прикрутить туда те модули которые готовы.

13 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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