Написать API-управление патчами.

Ищется толковый веб-программист, не студент и не дилетант. Фрэймворкеры так же не подойдут!

Для написания не сложного скрипта.

Краткое ТЗ:

Задача скрипта заливать готовые игровые патчи на наши сервера через API-интерфейс.

API-интерфейс должен иметь авторизацию.

То есть игра будет делать API-обращение на скрипт и выдавать ему патч. Скрипт должен этот патч просто залить на наш второстепенный сервер. Грубо говоря скрипт должен быть простым файлообменным шлюзом API с авторизацией.

Работы для хорошего веб-программиста на час-два времени максимум!

Примеры и подробности приведу, непосредственно в ICQ.

Все контакты через ICQ, Jabber.

Просьба сразу оставлять свои контакты в заявке, а не писать в личку. Спасибо!