Написать API-управление патчами.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
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Ищется толковый веб-программист, не студент и не дилетант. Фрэймворкеры так же не подойдут!

Для написания не сложного скрипта.

Краткое ТЗ:

Задача скрипта заливать готовые игровые патчи на наши сервера через API-интерфейс.

API-интерфейс должен иметь авторизацию.

То есть игра будет делать API-обращение на скрипт и выдавать ему патч. Скрипт должен этот патч просто залить на наш второстепенный сервер. Грубо говоря скрипт должен быть простым файлообменным шлюзом API с авторизацией.

Работы для хорошего веб-программиста на час-два времени максимум!

Примеры и подробности приведу, непосредственно в ICQ.

Все контакты через ICQ, Jabber.

Просьба сразу оставлять свои контакты в заявке, а не писать в личку. Спасибо!

13 лет назад
ROOSEL
Кирил 
46 летБельгия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
frig
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Роман сделал все очень четко и быстро! Перед выполнением даёт отчет о том, что будет сделано. Лучший веб-программист, которого я тут встречал!
Работа была не сложной, но достаточно своеобразной и по своему интересной. Не все было гладко в процессе сотрудничества, в начала было некоторое недопонимание задач с моей стороны, но все обошлось, работа была выполнена. Заказчик внимательный, вежливый, работу оплатил вовремя. Рекомендую!