Пересохранить psd —> swf

$5
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок196 просмотров
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Привет! Необходимо пересохранить png или psd в swf. Архив в приложении.

Делать впритык максимально большой размер, не оставляя полей по бокам.

Можно ли оставить swf прозрачным? Если нет, то фон смотрите тоже в архиве, в приложении.

13 лет назад
RedRocket
Алексей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад