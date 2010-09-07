Доработки сайта на drupal

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка78 просмотров
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Сейчас делаю сайт jurist2.ru/shop1

Необходимо сделать форму поиска товаров. Пример формы поиска - yandex.market/ у меня должна быть возможность, добавлять\убирать поля для поиска. Возможно, у кого-то есть готовое решение или стандартный модуль.

Рассмотрю Все предложение. Заранее спасибо.

Drupal
13 лет назад
denis_ko
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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