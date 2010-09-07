Доработки сайта на drupal

Под Shop-script Premium требуются следующие доработки: 1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя). 2. Сделать ...
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Сейчас делаю сайт jurist2.ru/shop1
Необходимо сделать форму поиска товаров. Пример формы поиска - yandex.market/ у меня должна быть возможность, добавлять\убирать поля для поиска. Возможно, у кого-то есть готовое решение или стандартный модуль.
Рассмотрю Все предложение. Заранее спасибо.
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