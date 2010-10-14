Shop-script доработка

Под Shop-script Premium требуются следующие доработки:

1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя).

2. Сделать по умолчанию вывод товаров в категории от меньшей цены к большей, а товары с нулевой стоимостью отправить в конец списка.

PS Огромная просьба не писать в аську и личку. Указывайте цену и сроки в проекте.