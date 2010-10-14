Shop-script доработка

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок166 просмотров
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Под Shop-script Premium требуются следующие доработки:

1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя).

2. Сделать по умолчанию вывод товаров в категории от меньшей цены к большей, а товары с нулевой стоимостью отправить в конец списка.

PS Огромная просьба не писать в аську и личку. Указывайте цену и сроки в проекте.

13 лет назад
tokareff
Алексей 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро, четко и недорого. Благодарю за проделанную работу! Рекомендую к сотрудничеству.
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