Shop-script доработка

Необходимо доработать сайт sewcentr.ru 1) Улучшить структуру сайта 2) Украсить сайт 3) Сделать его более современным 4) Изменить вид шапки 5)Изменить вид меню Сделать большим размер фото товара на странице товара: http://sewcentr.ru/index.php?pid=8&gcid=205&pcid=3&cid=1 6) Разработать слоган-логотип сверху 7) Добавить красивые банеры 8)Скопировать модули отзывы, мы рекомендуем ...
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Под Shop-script Premium требуются следующие доработки:
1. Добавить для категорий/подкатегорий поле "Контакты" и выводить эту информацию в шапке сайта. Логика такова: если для низлежащей категории поле не заполнено, то берется информация из вышестоящей категории (родителя).
2. Сделать по умолчанию вывод товаров в категории от меньшей цены к большей, а товары с нулевой стоимостью отправить в конец списка.
PS Огромная просьба не писать в аську и личку. Указывайте цену и сроки в проекте.
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