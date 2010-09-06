Установка и настройка SOAP сервера

Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно: Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Имеется php-класс CjClubAPI ( webservice/api.php ), необходимо "завязать" soap сервер на него. ZendSoap, который настроен в настоящий момент, не подходит, так как требуется строгое соответствие стандарту – http://www.w3schools.com/wsdl/default.asp
Вот пример рабочего сервиса – http://articles.sitepoint.com/article/php-silverlight/2
Бюджет договорной.
ICQ 101089498
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