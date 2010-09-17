Нужна помощь в WordPress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок191 просмотр
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Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно:

Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + может еще пару картинок на страницу + сделали боковую колонку, может где-то изменили шрифт на более подходящий + установили плагин Contact Form 7.

Год назад мною уже ставилась подобная задача, вот что получилось у человека: bota-nik.ru

Меня вполне устроило. Там поменяны слоганы на шапке (были на английском), убрано все лишнее: "рубрики" и проч.

Текстом я наполню сайт сама, картинки вам скину.

Могу нарисовать как я примерно хочу видеть страницу, но только для ориентира, чтобы мы поняли вкус друг друга.

WordPress
13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
abramitovd
Дмитрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличная профессиональная и слаженная работа. Исполнитель всегда на связи. Я очень довольна, всем рекомендую.
Отличный заказчик. Очень доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как честного и ответственного заказчика.
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