Нужна помощь в WordPress

Нужно в шапке готового шаблона заменить имеющуюся картинку на другую, а именно:

Хотелось бы, чтобы вы сами выбрали любую более-менее подходящую к тематике моего будущего сайта тему WordPress и вставили в шапку нужную мне картинку + может еще пару картинок на страницу + сделали боковую колонку, может где-то изменили шрифт на более подходящий + установили плагин Contact Form 7.

Год назад мною уже ставилась подобная задача, вот что получилось у человека: bota-nik.ru

Меня вполне устроило. Там поменяны слоганы на шапке (были на английском), убрано все лишнее: "рубрики" и проч.

Текстом я наполню сайт сама, картинки вам скину.

Могу нарисовать как я примерно хочу видеть страницу, но только для ориентира, чтобы мы поняли вкус друг друга.