Небольшие правки сайта на boonex

www_rybalka_kz

для меня этот движек новый

1)Надо отредактировать статические страницы. Не пойму где это в админке

2)Непонятно где лидеры меняются

и еще пару штучек

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)