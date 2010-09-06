Небольшие правки сайта на boonex

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка80 просмотров
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www_rybalka_kz

для меня этот движек новый

1)Надо отредактировать статические страницы. Не пойму где это в админке

2)Непонятно где лидеры меняются

и еще пару штучек

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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