Небольшие правки сайта на boonex

Нужно доработать по мелочам html сайт.Добавить страницу и изменить оформление шапки. Полное Т3 скину. Ася - 31-21-80
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для меня этот движек новый
1)Надо отредактировать статические страницы. Не пойму где это в админке
2)Непонятно где лидеры меняются
и еще пару штучек
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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