Требуется магазин на CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок296 просмотров
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Требуется натяжка макета и доработка cms в соответствии с ТЗ.

Все предложения (цена, срок), вопросы оставляйте в проекте.

Joomla
13 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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