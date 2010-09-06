Сайт домашняя страничка

Требуется специалист для установки сайта на одну из этих систем - Joomla, Mambo, WordPress, UMI.CMS, или Drupal.

Сайт небольшой. Состоит из главной страницы, внутренних - текстовой с подразделами, фотогалереи, страницы контактной информации (с возможностью отправить письмо с сайта и с защитой от роботов). Все.

Систему (я в них не очень разбираюсь) - чем проще, тем лучше, чтобы владелец сайта мог сам разобраться, как куда что писать - обновлять.

Прошу оценить трудозатраты на подобную работу и примеры подобных работ - в комментарии. И, пожалуйста, только Москва.