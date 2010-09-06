Приватно для Коршунов Георгий (kipelovets)

Нужно узнать процесс оценки фото на мейл.ру в моём мире! подробности опишу в личных сообщениях!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Напсание скрипта
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть флеш презентация которую нужно перегнать в HTML5. В презентации есть анимации и построение графиков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm НО все символы, которые имеются как в русском так и в английском ...Завершен13 лет назад
Есть форма для сайта. Необходим скрипт - произведение нескольких переменных и вывод их в одну из ячеек формы. В приложенном файле готовая форма. Работа думаю несложная. Цена договорная.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить ряд задач по приведению в порядок домашней страницы пользователя вебсайта на Drupal 6. Техзадание – в приложении. Доступ – по запросу. Прошу оценить работу по стоимости и времени и задать вопросы если есть.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать модуль для concrete5, который позволит публиковать информацию о предприятиях в каталоге. Детальные требования в приложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать стартовую страницу для сайта. Изображение для страницы http://narod.ru/disk/24459924000/Zastavka_psd.rar.html Пример анимации http://narod.ru/disk/24383920000/Empire_studio.mpg.html (первые секунды ролика, передвигающееся увеличение). Круглая область увеличения перемещается по изображению. Диаметр окружности и скорость движения как на примере в видео. "Увеличение" должно перемещаться по изображению ...Завершен13 лет назад
Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Указывайте. пожалуйста, сроки и цену.Закрыт13 лет назад
- $250
Верстка и настройка сайта каталога компаний. Движок только Drupal. Срок - 5 дней.Завершен13 лет назад
- $250
Нужно прикрутить новый диз к существующему инет-магазину на движке webasyst. Дизайн есть готовый, все исходники имеются.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад