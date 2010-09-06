Один программист написал мне cms на PHP, но не до конца. Нужно кое-что доработать. Ничего сложного там нет. Система проста в понятии. Ищу специалиста, который умеет копаться в чужом коде. Список основных доработок: slil.ru/29636473 Прошу реальную, адекватную цену. Работать буду ...