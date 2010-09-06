Доработка AdsManager (компонент Joomla)

Здравствуйте. Необходимо доработать компонент AdsManager (CMS Joomla). На выходе должна получиться доска типа board(тчк)pristrou(тчк)ru Стили нигде оформлять не нужно, нужен именно требуемый вывод и функционал. Доска также будет на 2-х поддоменах с категориями разной направленности. Стили вывода не нужно дорабатывать. Основные доработки :

- Пункты верхнего меню (продам, куплю... ) выдают выборку по соответствующим типам объявлений во всех категориях.

- Кроме главной страницы с последними объявлениями (их нужно выводить в отдельных дивах) должен быть фильтр на всех страницах. Фильтр уже есть в качестве модуля. Нужно его интегрировать в сам adsmanager. Модуль фильтра разрабатывался на основе функционала adsmanager. Так что можно в обход его сделать соответствующие доработки в самом компоненте.

- В категориях последний пункт пачвея вынести наверх для оформления аналогично как на board(тчк)pristrou(тчк)ru а под ним должны быть пункты меню выборки внутри категории по типам (продам, куплю...) с кол-вом внутри категории для каждого типа, аналогично как на board(тчк)pristrou(тчк)ru

- В самом объявление нужно отображать тип (продам, куплю…), заголовок, фото, город, состояние и цену.