Доработка AdsManager (компонент Joomla)

Внести изменения в компонент Phoca Gallery на сайте (Joomla 1.5) 1. Общие изменения *Изменить иконки подпунктов меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) на более симпатичные, а не в виде папок. *Изменить заголовок меню (модуль компонента Phoca Gallery Tree) ...
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Здравствуйте. Необходимо доработать компонент AdsManager (CMS Joomla). На выходе должна получиться доска типа board(тчк)pristrou(тчк)ru Стили нигде оформлять не нужно, нужен именно требуемый вывод и функционал. Доска также будет на 2-х поддоменах с категориями разной направленности. Стили вывода не нужно дорабатывать. Основные доработки :
- Пункты верхнего меню (продам, куплю... ) выдают выборку по соответствующим типам объявлений во всех категориях.
- Кроме главной страницы с последними объявлениями (их нужно выводить в отдельных дивах) должен быть фильтр на всех страницах. Фильтр уже есть в качестве модуля. Нужно его интегрировать в сам adsmanager. Модуль фильтра разрабатывался на основе функционала adsmanager. Так что можно в обход его сделать соответствующие доработки в самом компоненте.
- В категориях последний пункт пачвея вынести наверх для оформления аналогично как на board(тчк)pristrou(тчк)ru а под ним должны быть пункты меню выборки внутри категории по типам (продам, куплю...) с кол-вом внутри категории для каждого типа, аналогично как на board(тчк)pristrou(тчк)ru
- В самом объявление нужно отображать тип (продам, куплю…), заголовок, фото, город, состояние и цену.
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