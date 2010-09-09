Нужно написать PHP скрипт для импорта юзеров из таблицы MySQL (поля в аттаче) в приложение Moodle c сайта http://moodle.org/

Можно использовать имеющиеся скрипты из Moodle. Например, в нём есть uploaduser.php, который делает импорт из Excel документа. А здесь есть пример кода, который решает похожую задачу: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=105653 (зарегистрируйтесь, чтобы прочесть топик, сам же скрип в приложении).

Скрипт должен иметь в виду возможное БОЛЬШОЕ количество юзеров в таблице, и уже импортированных в Moodle, и не делать лишней работы. Предполагается запуск скрипта кроном (то есть синхронизируем только изменения и не трогаем остальное). По-видимому, Вам нужно будет установить Moodle для отладки и проверки кода.

Если что-то непонятно - спрашивайте. Если сможете качественно сделать - ставьте плиз свою цену и примерный срок выполнения. Спасибо!