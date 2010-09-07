Необходимо разработать парсер котировок форекс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать парсер котировок форекс по основным валютным парам с выводом результата парсинга в бегущую стоку , цвет фона черный, текст белый без ссылок на источники.

размер бегущей строки 25х1225, шрифт текста Arial 11 жирный .

13 лет назад
kinostudia
Дмитрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Все супер с парсерами справился на отлично!!! Быстро и качественно. Это уже второй мой проект который выполнил Александр. Спасибо большое!
Хороший заказчик, знает что именно ему нужно. С оплатой были небольшие проблемы но вполне оправданные так что все ОК. Постоянно на связи, в общении лоялен. Нет никаких торгов как иной раз выторговывают 2-3$... В общем сотрудничеством доволен на все 100% Надеюсь на повторное сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Новостной информер с функцией парсинга

    Требуется сделать новостной информер с функцией парсинга 2 шт 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: рынок форекс, валютный рынок. 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: новости экономики.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт сортирующий ссылки под тягой для ДЛЕ

    Нужен скрипт который будет сортировать ссылки по дтягой для ДЛЕ 8,5 вот пример посмотрите под плеером http://kinofilms.tv/film/obmani-menya-serial-2seson/16652/ в одно поле вставляется подряд много плееров от вконтакте ну тойсть много серийный фильм, а потом автоматически все сортируется ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить сайт (WordPress)

    Есть сайт который стоит на WordPress. На сайте стоял визуальный редактор. После аттаки злоумешлиника (вроде) пропал визуальный редактор и теперь при входе на сайт (напр. через FF) пишет "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!" (http://i066.radikal.ru/1009/fa/965d7b1a7f99.jpg) Я не ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отпарсить сайт и собрать базу данных

    Есть определенная работа - однократно "отпарсить" данные с одного сайта и собрать их в базу данных мускул эта база будет в дальнейшем использована на сайте, посвященном переводу книг нового завета будет поиск, редактирование и дополнительное структурирование базы оригинальный ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести форму Java на PHP

    $50

    Перевести форму Java на PHP На данный момент есть форма подачи заявок, сама форма на Java, далее по нажатии на “отправить заявку” данные обрабатываются и выходит страница с подтверждением на PHP. Необходимо все перевести на PHP, без ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Помощь с WP.

    Требуется доработать плагин Сделать чтобы по бокам возле рисунка, выводились затемненные превью следующего и предыдущего изображения. Кто может справиться и сколько это будет стоить? Так же интересуют сроки. Спасибо.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно пересохранить два исходника

    Добрый день, есть два исходника флеш баннеров, сохраненных в последней версии флеша. Нужно пересохранить их в предыдущей версии флеша и прислать мне. Один исходник в приложении, второй пришлю дополнительно. Спасибо!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Калькулятор и плагин оформления заказа для JOOMLA!

    $250

    Цель такова: следует создать форму которая отображается у зарег. пользователей. Данная форма предпологает наличие 6сти полей для ввода данных из них 4 обязательны для заполнения, также предпологает наличие поля которое выводит конечную стоимость услуги, которая ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад