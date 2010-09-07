Необходимо разработать парсер котировок форекс

Хороший заказчик, знает что именно ему нужно. С оплатой были небольшие проблемы но вполне оправданные так что все ОК. Постоянно на связи, в общении лоялен. Нет никаких торгов как иной раз выторговывают 2-3$... В общем сотрудничеством доволен на все 100% Надеюсь на повторное сотрудничество.