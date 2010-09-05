Скрипт сортирующий ссылки под тягой для ДЛЕ

Нужен скрипт который будет сортировать ссылки по дтягой для ДЛЕ 8,5

вот пример посмотрите под плеером

http://kinofilms.tv/film/obmani-menya-serial-2seson/16652/

в одно поле вставляется подряд много плееров от вконтакте ну тойсть много серийный фильм, а потом автоматически все сортируется и получается меню. выбрав одну из серий, плеер с этой серией высвечивается... и в исходном коде высвечивается только актуальная включенная серия..

бюджет не большой, кто сможет по справедливости сделать жду ваших заявок..