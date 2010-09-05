Java скрипт (простой)

Имеем: выпадающий список (select) и табличку из десяти строк с вписанными данными в одной колонке.

Требуемое действие: при выборе значения из выпадающего списска в табличке меняются данные на заданные в массиве.

Строка таблицы задана так - 75

Можно добавить только id и по нему определять строку в которой менять.

Меняем значение 75 или которое там будет на нужное в соответствии с выбранным списком.

данные для подстановки храним в переменных например var Coeficients1 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];

для каждого пункта из выпадающего селекта задается своя переменная с данными, если нужно количество пунктов (и переменных) можно добавить в список или убрать.