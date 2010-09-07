JS - мелкие правки и доработки

Настроить вывод rss новостей, на движке джумла, через http://feeds2.feedburner.com/ (там кажется, прикручивается, через акк на твиттере) - кто знает, поймет :) Аська 133два8один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет сделать мелкие правки и доработки js-скриптов: подправить добавление класса по клику в ие7, добавление бекграунда на инпуты при фокусе, и еще несколько нюансов.
Бюджет: 5$ + отзыв
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