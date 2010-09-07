JS - мелкие правки и доработки

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок265 просмотров
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Нужно будет сделать мелкие правки и доработки js-скриптов: подправить добавление класса по клику в ие7, добавление бекграунда на инпуты при фокусе, и еще несколько нюансов.

Бюджет: 5$ + отзыв

13 лет назад
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
stepennwolf
Игорь 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень приятно было работать. Человек понимает все с полуслова. Видна заинтересованность в конечном результате. Рекомендую! Такого профессионализма еще не встречал!
Приятный сотрудник, хорошо описал ТЗ, предоставил необходимый материал. Полсе выполнения работы честно выполнил обещание и оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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