Модернизация модуля mod_hot_image_slide для Joomla

Есть модуль, который выводит картинки в указанном порядке, с возможностью вывода заголовков и возможностью установки внутренней или внешней ссылки на каждое изображене. Но есть один минус, заголовки выводятся на черной полосе на картинке. Нужно убрать эту полосу и заголовки сместить под картинку, либо оставить полосу как есть но сместить под картинку.