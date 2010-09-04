Требуется написать скрипт

Проект преимущественно для украинских разработчиков, очень желательно Киев, для личной встречи. проект для зарубежного заказчика, тесная работа с facebook api, twitter api, youtube api и т.д. продолжительность около 4 недель, необходим человек с опытом работы с symfony ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться написать скрипт чтоб из xml файла удаленного вставлял в бд
по запросу через форму к примеру реализации тут
http://www.timezero.ru/info.pl?clanxml=(Название клана)
название клана должен в бд вписовать
поля такие в xml идут которые надо заносить в бд
login,pro,level,rank_points
Так же написать к ним проверку онлайна на crone Тоже
через апи xml
Скрипт http://www.timezero.ru/info.pl?online=имя_персонажа
Возвращает:
- персонаж в игре
- персонаж вне игры
Должен каждые 3 секунды проверать все базу и выставлать значение в поле online Если он онлайн то надпись Онлайн или Офлайн
пишите цены без цен заявки сразу будут удаляться
- Похожие заказы
- $1280Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужно написать пaрcер гуглa на php . Бюджет около 20-30$Закрыт13 лет назад
- $10
Форма для регистрации новых клиентов на сайте хостинговой компании. JavaScript+PHP, 9 полей. Капча. Проверка занятости домена на лету: Когда поле домен теряет фокус, под полем отображается разный текст в зависимости от того занят домен или свободен. Все поля ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Если сеть готовая, то переделаем под меня. Есть наработки? - отлично! Платить с нуля за одинаковое, за то, что уже тысячу раз всеми сделано и болтается в Инете,- неинтересно. Согласен нормально платить за новое, а не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Создать модуль последних новостей VBulletinВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сгенерированный PDF файл должен повторять приложенный файл по размещению текстовых элементов и размещению введённых данных, включать в себя после генерации данные, введённые пользователем на формах. Валидация полей должна производиться как в браузере, так и на ...Закрыт13 лет назад
Требуется: 1. Натянуть дизайн на функционал 2. Доработать модуль аукциона 3. Подключить к PayPal и Ideal 4. Настроить, почистить Срочно! Все предложения в проект.Закрыт13 лет назад
- $205
Внести правки на сайте. Полностью переработать раздел сайта. CMS WordPressВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен скрипт, который: *Получит путь к файлу .cvs , зальет его на сервер, пропарсит и введет в бд данные(таблица определена) *Покажет статистику по бд (сколько данных отвечают критерию x , y , z...) *При клике на "y данных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно создать плагин для rtorrent, который бы мог совместно с GeoIP или самостоятельно ограничивать или полностью отключать скачивание файлов с зарубежных IP, т.е. чтобы скачка шла или только от украинских раздающих, или для иностранных раздающих ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад