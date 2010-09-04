Требуется написать скрипт

Требуеться написать скрипт чтоб из xml файла удаленного вставлял в бд

по запросу через форму к примеру реализации тут

http://www.timezero.ru/info.pl?clanxml=(Название клана)

название клана должен в бд вписовать

поля такие в xml идут которые надо заносить в бд

login,pro,level,rank_points

Так же написать к ним проверку онлайна на crone Тоже

через апи xml

Скрипт http://www.timezero.ru/info.pl?online=имя_персонажа

Возвращает:

- персонаж в игре

- персонаж вне игры

Должен каждые 3 секунды проверать все базу и выставлать значение в поле online Если он онлайн то надпись Онлайн или Офлайн

пишите цены без цен заявки сразу будут удаляться