Требуется написать скрипт

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок198 просмотров
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Требуеться написать скрипт чтоб из xml файла удаленного вставлял в бд

по запросу через форму к примеру реализации тут

http://www.timezero.ru/info.pl?clanxml=(Название клана)

название клана должен в бд вписовать

поля такие в xml идут которые надо заносить в бд

login,pro,level,rank_points

Так же написать к ним проверку онлайна на crone Тоже

через апи xml

Скрипт http://www.timezero.ru/info.pl?online=имя_персонажа

Возвращает:

- персонаж в игре

- персонаж вне игры

Должен каждые 3 секунды проверать все базу и выставлать значение в поле online Если он онлайн то надпись Онлайн или Офлайн

пишите цены без цен заявки сразу будут удаляться

13 лет назад
Acetons
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
kipelovets
Георгий 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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