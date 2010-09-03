Социальный проект на базе Symfony framework

Нужно написать пaрcер гуглa на php . Бюджет около 20-30$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект преимущественно для украинских разработчиков, очень желательно Киев, для личной встречи.
проект для зарубежного заказчика, тесная работа с facebook api, twitter api, youtube api и т.д.
продолжительность около 4 недель, необходим человек с опытом работы с symfony framework, работа с нами в команде, оплата почасовая из расчета 8 y.е. в час, минимум 4 часа с день (максимум 8), эти четыре минимальных часа человек должен быть в сети в скайпе. В бдущем возможно долговременное сотрудничество.
Проект срочный, начало работы - 6 - 8 сентября.
Опыт работы с SVN
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