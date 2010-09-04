Приватно для WebDesignStudio

Нужно на сайте организовать голосование за фотографии, видео, и т.д. по желанию администратора. Должно выглядеть в виде звездочек над или под (тоже типа галочки в админке чтоб можно было выбирать) элементом.
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