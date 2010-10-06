Персональный проект для AioS

Здравствуйте! Нужно создать плагин для rtorrent, который бы мог совместно с GeoIP или самостоятельно ограничивать или полностью отключать скачивание файлов с зарубежных IP, т.е. чтобы скачка шла или только от украинских раздающих, или для иностранных раздающих ...