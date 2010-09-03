Нужна соц. сеть

Если сеть готовая, то переделаем под меня. Есть наработки? - отлично!

Платить с нуля за одинаковое, за то, что уже тысячу раз всеми сделано и болтается в Инете,- неинтересно. Согласен нормально платить за новое, а не за адаптированные скрипты, которые несознательные элементы продают как нулёвые.

Программист нужен опытный: со стажем больших и загруженных соц. проектов.

Большие цены компаний не интересуют, я вам не "дочь миллионера", чтобы меня доить. На оплату посредников по проекту, уборщиц и туалета в офисе мой бюджет не рассчитан.

- asp.net - дорогое программирование

- битрикс навряд ли: его надо покупать

- всякие framework(и) и цмс - после вас потом никакой программист php к сайту не подойдёт и буду я потом привязан к этой технологии.

Пожалуй, программист в php - это то, что нужно. Классика - вещь вечная.

С уважением к нелёгкому интеллектуальному труду, Олфес.