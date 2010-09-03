Разработка скрипта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Сгенерированный PDF файл должен повторять приложенный файл по размещению текстовых элементов и размещению введённых данных, включать в себя после генерации данные, введённые пользователем на формах. Валидация полей должна производиться как в браузере, так и на сервере (на случай, если в браузере отключен javascript).

Уточнения по деталям генерации PDF файла, а именно: способ отображения отдельных данных на PDF, и так далее, будут сообщены по запросу.

Просьба кандидатам сразу сообщать язык скрипта (PHP, Python, etc.), способ генерации PDF файла на сервере (название библиотеки, программы), сроки и стоимость выполнения работы.

13 лет назад
TwoPilots
Два 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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