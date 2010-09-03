Форма регистрации для Хостинга

Форма для регистрации новых клиентов на сайте хостинговой компании.

JavaScript+PHP, 9 полей. Капча.

Проверка занятости домена на лету: Когда поле домен теряет фокус, под полем отображается разный текст в зависимости от того занят домен или свободен.

Все поля необходимо дважды проверять на валидность. Первый раз JavaScript`ом перед отправкой формы. Второй раз на стороне сервера в PHP скрипте.

Результатом работы скрипта формы должен быть вызов двух функций с полученными от пользователя параметрами.

Логин и пароль генерировать автоматом.

Подробное ТЗ вышлю.