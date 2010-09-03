Форма регистрации для Хостинга

Нужно на сайте организовать голосование за фотографии, видео, и т.д. по желанию администратора. Должно выглядеть в виде звездочек над или под (тоже типа галочки в админке чтоб можно было выбирать) элементом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форма для регистрации новых клиентов на сайте хостинговой компании.
JavaScript+PHP, 9 полей. Капча.
Проверка занятости домена на лету: Когда поле домен теряет фокус, под полем отображается разный текст в зависимости от того занят домен или свободен.
Все поля необходимо дважды проверять на валидность. Первый раз JavaScript`ом перед отправкой формы. Второй раз на стороне сервера в PHP скрипте.
Результатом работы скрипта формы должен быть вызов двух функций с полученными от пользователя параметрами.
Логин и пароль генерировать автоматом.
Подробное ТЗ вышлю.
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