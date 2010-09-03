Перенос интернет-магазина на Joomla CMS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
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1. Натянуть дизайн на функционал

2. Доработать модуль аукциона

3. Подключить к PayPal и Ideal

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Joomla
13 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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