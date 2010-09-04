Есть картинка (в дизайне сайта)

Надо сделать эффект плавной смены картинки на другую при наведении на неё мышкой.

Именно ПЛАВНЫЙ (а не посредством css + html )

Примерно предполагается что на jQuery (но это уже на усмотрение програмиста)

Не применяя Flash технологию.

подробности через skype - greenexinvestment

p/s Также ищу человека который умеет работать с jQuery\Ajax библиотекай. для дальнейшего сотрудничества.