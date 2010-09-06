Доработка админ панели

Требуеться написать скрипт чтоб из xml файла удаленного вставлял в бд по запросу через форму к примеру реализации тут http://www.timezero.ru/info.pl?clanxml=(Название клана) название клана должен в бд вписовать поля такие в xml идут которые надо заносить в бд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте, мне требуется доработать немного админ панель.
требуется доработать админ панель для добавления статей на сайте и услуги...
подробности по аське....454703110
скиньте вашу аську обсудим, сделать надо очень мало.
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