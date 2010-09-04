Php экспорт/импорт из excel

Есть скрипт на php, который выполняет селект и дает скачать файл в формате csv.

есть скрипт который дает загрузить файл в формате csv и делает update по тем данным.

нужно чтобы в обоих случаях это был xls вместо csv

upd: в файле 2 столбца: артикул и цена