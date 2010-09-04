Есть картинка (в дизайне сайта) Надо сделать эффект плавной смены картинки на другую при наведении на неё мышкой. Именно ПЛАВНЫЙ (а не посредством css + html ) Примерно предполагается что на jQuery (но это уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый совет на тему: автопубликация материалов в компоненте К2 (сделать по умолчанию). В каком файле(лах) и как изменить код, или соответствующие поля в базе? Фрилансерам не владеющими темой, с предложениями надо поковыряться в коде - не беспокоить! Нужен толковый совет от человека чётко понимающим о чём идёт речь.
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