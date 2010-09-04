Сделать переключатель между плеерами:

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен человек-программист который поможет сделать переключение между плеерами.

пример можно посмотреть здесь: http://seasonvar.ru/serial-1495-Zadiri.html

Внизу плеера:

Стандартный плеер | Альтернативный плеер (хуже качество)

13 лет назад
or4ik
Олег 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
13 лет назад
$50
1 день
Работу выполнил качественно и в срок! Если вы нуждаетесь в качестве, советую пользуваться услугами этого человека