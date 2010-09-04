Внедрение русского языка в Flash темплейт.

Надо вставить русский (кириллицу) в темплейт сайта (10 страниц *.fla) купленный на http://activeden.net

Шаблон сайта на Flash, установить русские шрифты, для последующего редактирования текста самостоятельно!

примечание: все исходники присутствуют

сам теплейт можно посмотреть у производителя:

http://activeden.net/item/xml-business-portfolio-template-with-deep-linking/107087

Сроки: чем быстрее, тем лучше

Оплата: по факту (заоблачные цены не предлагать, работы не так много)

для человека в теме, работа на 1-2 часа.

пишите ваши предложения...