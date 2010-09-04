Сайт для хостинга.

Веб-программированиеЗакрыт22 заявки299 просмотров
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Добрый день. Нужен простенький сайт с милым дизайном аля http://sweb.ru/ или что нибудь такое же, главное что бы выглядело СЕРЬЕЗНО.

Что бы когда человек посетил сайт, у него не создавалось впечатление "школохоста" и прочих сайтов сделанных на "от***ись".

Из функционала нужный минимум. Добавление новостей на сайте + пару красивых баннеров с тарифными планами хостинг-услуг. + возможно дальнейшее сотрудничество ( дабы реализовывать регистрацию домена + whois (интеграция и передача POST данных в bpanel ) ).

Писать сий думаю с нуля не стоит, можно выбрать CMS. Но сами понимаете " центральный домен хостинг центра сделан на друпале / джумле " - явно не комильфо ( не в обиду любителями этих CMS ).

13 лет назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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