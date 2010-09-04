Разработка крупного проекта

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно с ноля разработать крупный проект. Наиболее близкая аналогия polyvore.com

Проект долгий нужно будет его дорабатывать и поддерживать. Нужен программист который может вести проект (разрабатывать, писать ТЗ, тестировать, полностью отвечать за техническую часть). Так же управлять другими программистами все это оплачивается отдельно.

Обязательное условие – проживание в Санкт Петербурге

13 лет назад
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад