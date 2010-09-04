Нужен парсер с kinopoisk и фильм.ру

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок301 просмотр
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Здравствуйте!

Необходим парсер фильмов с разбивкой по полям:

- название

- оригинальное название (для иностранных фильмов)

- год выпуска

- исполнители ролей

- режиссер

- страна производитель

- краткое описание

- полное описание

- фотографии (не менее 3х)

- ссылка на ролик

В качестве отправной точки можно взять http://www.film.ru/a-z.asp?year=2000&year2=2012 , т.к. пока нет необходимости в фильмах прошлого века. Ролик необязателен. Хост предоставлю, если надо (т.к. понимаю, что объемы будут большие).

Можно сработать по СБС.

Предлагайте варианты - можно рассмотреть готовые варианты. Главное, чтобы удовлетворяли требованиям.

13 лет назад
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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