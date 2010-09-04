Нужен парсер с kinopoisk и фильм.ру

Настроить вывод rss новостей, на движке джумла, через http://feeds2.feedburner.com/ (там кажется, прикручивается, через акк на твиттере) - кто знает, поймет :) Аська 133два8один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходим парсер фильмов с разбивкой по полям:
- название
- оригинальное название (для иностранных фильмов)
- год выпуска
- исполнители ролей
- режиссер
- страна производитель
- краткое описание
- полное описание
- фотографии (не менее 3х)
- ссылка на ролик
В качестве отправной точки можно взять http://www.film.ru/a-z.asp?year=2000&year2=2012 , т.к. пока нет необходимости в фильмах прошлого века. Ролик необязателен. Хост предоставлю, если надо (т.к. понимаю, что объемы будут большие).
Можно сработать по СБС.
Предлагайте варианты - можно рассмотреть готовые варианты. Главное, чтобы удовлетворяли требованиям.
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