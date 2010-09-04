Доработка joomla

Настроить вывод rss новостей, на движке джумла, через http://feeds2.feedburner.com/ (там кажется, прикручивается, через акк на твиттере) - кто знает, поймет :) Аська 133два8один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, который ООООчень хорошо разбирается в Joomla!!
Необходимо доработать сайт:
-подключить оплату (robokassa или telegate)-опыт обязателен!
-доработать в админке раздел пользователей.
-доработать регистрацию
-доработать аккаунт пользователя.
Необходима будет постоянная поддержка/развитие ресурса!
От Вас: ссылки на выполненные проекты на joomla.
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