PSD --> Joomla

Данный исполнитель вызвался за реализацию проекта,изначально вроде бы все толково говорил,но на словах все и закончилось, на связь выходит тогда когда хочет, на вопросы не отвечает, сегодня к вечеру обещал показать результат, с утра и по сей момент ни одного сообщения. крайне безответственный подход показал. подумайте прежде чем начинать сотрудничество с ним _______________________________________ Если увижу результат о котором договаривались - уберу отзыв