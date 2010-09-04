Скопировать данные инет-магазина в Wordpress

Нужна программа/скрипт для парсинга вот этой страницы интернет магазина: http://www.lastepood.ee/?menuID3=442&ids=377|442 или аналогичных ей на том же сайте (включая подстранички описания товаров с выбором вариантов размеров/цвета).

Результат, включая все графические файлы и варианты размеров/цвета, надо втащить в какую-нибудь БД или Excel, далее предполагается вручную в дополнительные столбцы добавить описание или перевод соответствующих полей, перерасчет по формуле цен, + заменить/удалить/добавить отдельные фото.

Результат надо вывести на странице в Wordpress в виде точно такого же магазина с подстраницами с описаниями, с фотографиями и выбором размеров/цветов, только текст и цены взять из дополненных столбцов.