Простой скрипт jquery

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
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Требуется скриптик jquery который будет выбирать из пунктов меню первые 10, остальные скрывать и показывать вместо них ссылку "показать все" при клике на эту ссылку должны появляться остальные пункты, а сама ссылка пропадать, а в конце списка меню появиться еще ссылка - свернуть меню.

меню слева на сайте http://yogaloka.ru/

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jQuery
13 лет назад
bestbuilder
Петрович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$5
1 день
Задача была выполнена практически сразу, и так как требовалось. В общем буду еще обращаться по скриптам jquery при необходимости.
Оперативно и производительно сработались! Приятный заказчик - рекомендую!
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