Помощь с WP.

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Требуется доработать плагин

Сделать чтобы по бокам возле рисунка, выводились затемненные превью следующего и предыдущего изображения.

Кто может справиться и сколько это будет стоить? Так же интересуют сроки.

Спасибо.

13 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
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