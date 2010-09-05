Помощь с WP.

Добрый день, есть два исходника флеш баннеров, сохраненных в последней версии флеша. Нужно пересохранить их в предыдущей версии флеша и прислать мне. Один исходник в приложении, второй пришлю дополнительно. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать плагин
Сделать чтобы по бокам возле рисунка, выводились затемненные превью следующего и предыдущего изображения.
Кто может справиться и сколько это будет стоить? Так же интересуют сроки.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Цель такова: следует создать форму которая отображается у зарег. пользователей. Данная форма предпологает наличие 6сти полей для ввода данных из них 4 обязательны для заполнения, также предпологает наличие поля которое выводит конечную стоимость услуги, которая ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Имеем: выпадающий список (select) и табличку из десяти строк с вписанными данными в одной колонке. Требуемое действие: при выборе значения из выпадающего списска в табличке меняются данные на заданные в массиве. Строка таблицы задана так - ...Завершен13 лет назад
Требуется скриптик jquery который будет выбирать из пунктов меню первые 10, остальные скрывать и показывать вместо них ссылку "показать все" при клике на эту ссылку должны появляться остальные пункты, а сама ссылка пропадать, а ...Завершен13 лет назад
- $100
Для реализации проекта, ищу толкового программиста с хорошими знаниями cms Joomla нужно будет натянуть дизайн на движек и настроить функционал За подробностями в ЛСЗакрыт13 лет назад
Нужна программа/скрипт для парсинга вот этой страницы интернет магазина: http://www.lastepood.ee/?menuID3=442&ids=377|442 или аналогичных ей на том же сайте (включая подстранички описания товаров с выбором вариантов размеров/цвета). Результат, включая все графические файлы и варианты размеров/цвета, надо втащить ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен простенький сайт с милым дизайном аля http://sweb.ru/ или что нибудь такое же, главное что бы выглядело СЕРЬЕЗНО. Что бы когда человек посетил сайт, у него не создавалось впечатление "школохоста" и прочих сайтов ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт, который не дает вылезти чему либо из ифрэйма. В ифрэйме показываются спонсоры, но некоторые вылезают из ифрэйма и открываются во весь экран вместо главной страницы (редирект происходит). Это надо искоренить :)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист, который ООООчень хорошо разбирается в Joomla!! Необходимо доработать сайт: -подключить оплату (robokassa или telegate)-опыт обязателен! -доработать в админке раздел пользователей. -доработать регистрацию -доработать аккаунт пользователя. Необходима будет постоянная поддержка/развитие ресурса! От Вас: ссылки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый сверстанный html шаблон + PSD. Нужно натянуть его на движок oscommerce ( сборка osCommerce Online Merchant v2.2 RC2). Можно натянуть как на дефолтный шаблон так и на шаблонизатор STS) Пишите сроки + контакты + ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад