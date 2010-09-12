Перевести форму Java на PHP

На данный момент есть форма подачи заявок, сама форма на Java, далее по нажатии на “отправить заявку” данные обрабатываются и выходит страница с подтверждением на PHP.

Необходимо все перевести на PHP, без Ява, удалить лишние функции, так как в скриптах их множество, вообщем довести все до ума.

Сложность в том что самих страниц с формами на Ява более 60, страниц подтверждения заявки на PHP тоже более 60. Все они по своей структуре практически одинаковы, но имеют отличие в полях, расчетах и т.д. Необходимо все переделать, все почистить включая страницы подтверждения, но сохранить саму структуру форм, их расчетов, текст и структуру страниц.

Кто готов взяться пишите стоимость. Будет выделен доступ ко всем формам по фтп.

Посмотреть сам Ява скрипт можно по ссылке http://volgapay.ru/outwmznal.php

Плюс еще есть пожелания, при нажатии на кнопку отправить заявку, ошибки заполнения формы пишутся под кнопкой, при переводе формы на PHP данные ошибки должны выводиться в окне.

Скрипты самих форм - in*.php , out*.php

Скрипты подтверждения - send*.php