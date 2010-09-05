Исправить сайт (WordPress)

Нужен скрипт который будет сортировать ссылки по дтягой для ДЛЕ 8,5 вот пример посмотрите под плеером http://kinofilms.tv/film/obmani-menya-serial-2seson/16652/ в одно поле вставляется подряд много плееров от вконтакте ну тойсть много серийный фильм, а потом автоматически все сортируется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт который стоит на WordPress.
На сайте стоял визуальный редактор.
После аттаки злоумешлиника (вроде) пропал визуальный редактор и теперь при входе на сайт (напр. через FF) пишет "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!" (http://i066.radikal.ru/1009/fa/965d7b1a7f99.jpg)
Я не нууб так что предлогайте реальную цену.
Оцените работу по очистки вируса и по установке редактора по отдельности.
спс.Ув.
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